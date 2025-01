Der mysteriöse Tod eines Hochbegabten

Als Shawn Barber 2015 Weltmeister im Stabhochsprung wurde, lag ihm die Leichtathletik-Welt zu Füßen. Dopingwirbel, sein Coming-out und der viel zu frühe Tod machten den Kanadier schließlich zu einer tragischen Figur. Am 17. Januar 2024 verstarb er mit nur 29 Jahren.

Der Tod des Stabhochspringers Shawn Barber am 17. Januar 2024 löste in der Leichtathletik-Szene große Bestürzung aus.

Der Kanadier, der auch einen US-Pass besaß, war infolge „medizinischer Komplikationen“ im Januar 2024 im Alter von lediglich 29 Jahren in seinem Haus in Texas gestorben. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute nicht bekannt.

Zahlreiche KollegInnen reihten sich in die Kondolenz ein, so wie Alysha Newman, die 2024 bei Olympia in Paris Stabhochsprung-Bronze gewann. „Für viele ist Shawn als einer der größten männlichen Stabhochspringer aller Zeiten bekannt“, schrieb die Kanadierin. „Aber für mich hat Shawn die Art und Weise verändert, wie ich mein Leben lebe.“