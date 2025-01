Deutscher Lauf-Star tritt zurück - und lässt tief blicken!

Im Alter von 27 Jahren beendet Marvin Schlegel seine Karriere als 400-Meter-Läufer. Der zweimalige Deutsche Meister spart in seinem Rücktritts-Post nicht mit Kritik am deutschen Leistungssport.

Im Alter von 27 Jahren beendet Marvin Schlegel seine Karriere als 400-Meter-Läufer. Der zweimalige Deutsche Meister spart in seinem Rücktritts-Post nicht mit Kritik am deutschen Leistungssport.

400-Meter-Spezialist Marvin Schlegel hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom Leistungssport bekannt gegeben - und das mit nur 27 Jahren.

Der zweimalige Deutsche Meister über die Stadionrunde sah keine Perspektive mehr für sich, nachdem sein Trainer Dietmar Jarosch in den Ruhestand getreten war.

„Nach langer Überlegung gebe ich mein Karriereende als Leistungssportler bekannt. Nachdem mein Trainer aus Altersgründen in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, habe ich verschiedene Gespräche bezüglich eines neuen Trainers sowie Trainingsumfeldes geführt.“

In seinem Instagram-Post, in dem er seinen Entschluss öffentlich machte, ließ Schlegel angesichts der mauen Leistungssportkultur in Deutschland tief blicken: „Leider musste ich dabei wieder feststellen, dass es teilweise große strukturelle und personelle Defizite im Leistungssportbereich gibt.“