Doping-Fragen um deutschen Olympiasieger

Vor rund einer Woche gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) die neue Trainer-Struktur für den Olympiazyklus bis 2028 bekannt. Neu mit an Bord: Nils Schumann, der 2000 in Sydney überraschend Olympisches Gold über 800 Meter geholt hatte. Er wird Bundesstützpunkttrainer Nachwuchs Lauf in Erfurt.