Ehemaliger DLV-Präsident Digel erhält Olympischen Orden

Hohe Auszeichnung für Helmut Digel: Der frühere Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) ist am Montag in Lausanne mit dem Olympischen Orden geehrt worden.

„Helmut Digel ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung: ein Sportwissenschaftler, der als Vordenker und Mahner mit unermüdlichem Engagement und großer Vielseitigkeit den Sport und seine Werte stets in den Mittelpunkt gestellt hat“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach in seiner Laudatio.