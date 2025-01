Mihambo meldet sich stark zurück - und ist "sehr zufrieden"

Die Ausnahme-Weitspringerin wirkt nach ihrem Sieg erleichtert - und will nun nach und nach zu alter Stärke finden.

Die Ausnahme-Weitspringerin wirkt nach ihrem Sieg erleichtert - und will nun nach und nach zu alter Stärke finden.

Platz eins beim Einstieg in die internationale Hallen-Saison in Dortmund, mit 6,79 m dazu ein Satz, wie er noch keiner anderen in diesem Jahr gelungen ist - viel besser hätte die Rückkehr nach der fünfmonatigen Zwangspause für die Olympiasiegerin von Tokio nicht verlaufen können. Mihambo steigerte sich im Verlauf des Wettbewerbs und legte im vierten Versuch die Bestweite hin.