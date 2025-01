Mihambo über Corona-Spätfolgen: "Mir ging es lange schlecht"

Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat bis in die Adventszeit mit den Folgen ihrer Corona-Infektion aus dem Sommer zu kämpfen gehabt. „Mir ging es relativ lange schlecht. Durch Post-Covid hat es ungefähr vier Monate gedauert, bis ich mich wieder gut gefühlt habe“, berichtete die Ex-Weltmeisterin im Interview mit Münchner Merkur/tz (Samstagsausgabe).

Mihambo hatte sich im Juni bei der EM in Rom, als sie mit starken 7,22 m den Titel gewann, mit Corona infiziert. Daraufhin verpasste sie geschwächt in Paris ihren zweiten Olympiasieg, gewann aber Silber. Danach absolvierte Mihambo keine weiteren Wettkämpfe mehr in der Saison.