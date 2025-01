So verarbeitete Klosterhalfen ihr Olympia-Drama

Konstanze Klosterhalfen hat mit ihrem starken zweiten Platz bei der Cross-EM in Antalya die verkorkste Saison doch noch mit einem echten Ausrufezeichen beendet.

„Der Sommer ist ziemlich daneben gegangen“, sagte die 27-Jährige in einem Beitrag der „Lokalzeit“ des WDR mit Blick auf das Drama um ihre gesundheitsbedingt verpassten Saisonhöhepunkte: „Das ist ein bisschen schade, weil ich noch im Januar dachte, ich bin in der Form meines Lebens. Wir hatten Europameisterschaften und Olympische Spiele - das ist dann ein ungünstiger Zeitpunkt, wenn es nicht klappt .“

Mintzlaff half bei Klosterhalfens Comeback mit

Unterstützung in schwierigen Zeiten bekam Klosterhalfen von ihrer Familie, wie ihre Mutter Brigitta erzählt: „Mein Spruch ist immer: ‚Nach einem Tief kommt ein Hoch‘, das hat sie immer beherzigt. Sie hat mich immer gefragt: Am Ende des Jahres kann ich bestimmt noch etwas machen, oder was meinst du? Dann habe ich versucht, sie davon zu überzeugen, dass es klappen wird - und es hat ja auch geklappt.“