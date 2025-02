3000 m: Fisher stellt Hallenweltrekord auf

Der US-Amerikaner Grant Fisher hat bei der World Athletics Indoor Tour in New York einen Hallenweltrekord über die 3000 m aufgestellt. Der 27-Jährige legte die Distanz in 7:22,91 Minuten zurück und unterbot damit die bisherige Bestmarke des Äthiopiers Lamecha Girma aus dem Jahr 2023 (7:23,81 Minuten). Im vergangenen Sommer hatte sich Grant bei den Olympischen Spielen in Paris sowohl über die 5000 m als auch über 10.000 m Bronze gesichert.