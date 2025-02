Achter DM-Titel in Folge: Mihambo mit Rückenwind zur Hallen-EM

SID 23.02.2025 • 16:10 Uhr Nach einem Infekt zeigt sich die Tokio-Olympiasiegerin wieder in guter Form. Der Höhepunkt der Hallensaison wartet in zwei Wochen.

Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat sich zum achten Mal in Serie zur deutschen Hallenmeisterin gekrönt. Die Tokio-Olympiasiegerin flog am Sonntag in der ausverkauften Helmut-Körnig-Halle in Dortmund auf solide 6,79 m. Zweite wurde Mikaelle Assani mit 6,57 m vor Sandrina Sprengel (6,47).

{ "placeholderType": "MREC" }

Mihambo kam zwei Wochen vor der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn damit nicht an ihre Weltjahresbestleistung von 7,07 m heran, die sie vor drei Wochen in Karlsruhe aufgestellt hatte. Dennoch zeigte die 31-Jährige von der LG Kurpfalz nach einem überstandenen Infekt, der ihren Start beim ISTAF Indoor in Berlin in der Vorwoche verhindert hatte, aufsteigende Form.

Mihambo und Assani lieferten sich zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Im ersten Versuch sprangen beide auf 6,48, nach dem dritten Versuch führte Mihambo mit nur einem Zentimeter vor ihrer Konkurrentin aus Baden-Baden. In der zweiten Wettkampfhälfte fand sich die zweimalige Weltmeisterin dann besser zurecht. Der beste Sprung gelang Mihambo, die alle sechs Versuche nutzte, im fünften Durchgang.