Mit einer fulminanten Bestzeit überrascht Gesa Krause bei einem Ausflug über 10 Kilometer. In zwei Wochen peilt sie ihren ersten Halbmarathon an.

Und das hat sich ausgezahlt: Beim 10-Kilometer-Rennen im Rahmen des „Semi de Cannes“ in Frankreich benötigte die 32-Jährige 31:50 Minuten, womit sie ihren persönlichen Rekord aus dem Jahr 2015 (33:29 Minuten) pulverisierte und um 1:39 Minuten unterbot.

Halbmarathon in Den Haag steht an

Dabei erzielte sie bei der Hälfte des Rennens in 15:34 Minuten sogar noch eine Bestzeit über die 5 Kilometer - entsprechend hart wurde es auf der zweiten Streckenhälfte. Krause: „Bis fünf Kilometer war‘s geil, danach wurde es crazy.“

Ihr Fazit, garniert mit drei Smileys: „Langstecke ist ganz schön hart. Lerne ich jetzt mit 32 Jahren in etwa erst, was es bedeutet, richtig kämpfen‘ zu müssen.“

Krause verriet zudem, dass sie in zwei Wochen der nächste Wettkampf ansteht: Am 9. März wird sie in Den Haag (Niederlande) ihren ersten Halbmarathon bestreiten.