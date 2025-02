Er lief bei Olympia zu Gold - drei Jahre später tötete ihn eine Kriegsgranate

Gunnar Höckert vollendete mit seinem Olympiasieg in Berlin 1936 eine finnische Goldserie. Dreieinhalb Jahre später fiel er im Krieg gegen die Sowjetunion.

Bei den Sommerspielen 1936 in Berlin gewann Gunnar Höckert Gold über die 5000 Meter und stieg damit in die Fußstapfen seines legendären finnischen Landsmanns Paavo Nurmi .

Beginnend mit Nurmis Triumph in Paris 1924 hatten die finnischen Mittelstreckenläufer zwölf Jahre lang ein Gold-Abonnement bei Olympia. Auf den neunmaligen Olympiasieger Nurmi folgten Ville Ritola, Lauri Lehtinen und schließlich Höckert: In einem finnischen Zweikampf hängte Höckert den vier Jahre zuvor siegreichen Lehtinen im Olympiastadion in der letzten Runde ab.