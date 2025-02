Die nächste Bestmarke fällt! Weltrekord-Serie schon fast unheimlich

Der zweimalige Geher-Weltmeister Toshikazu Yamanishi bleibt in 1:16:10 Stunden 26 Sekunden unter der alten Marke. Schon zuvor purzelten gleich mehrere Weltrekorde in der Leichtathletik.

Bei den nationalen Meisterschaften in Kobe blieb Yamanishi einen Tag nach seinem 29. Geburtstag in 1:16:10 Stunden 26 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke, die sein Landsmann Yusuke Suzuki im Jahr 2015 aufgestellt hatte.

Yamansihi hatte sich 2019 und 2022 WM-Gold über 20 km gesichert, bei Olympia 2021 in Tokio gewann er Bronze.

Der Rekord des Japaners war längst nicht die erste Bestmarke in diesen Tagen.

Rekorde von Ingebrigtsen und Fisher

Schon am Donnerstag hatte der Norweger Jakob Ingebrigtsen im französischen Liévin in einem einzigen Rennen die Hallen-Weltrekorde über 1500 m (3:29,63) und über die Meile (3:45,14) verbessert. Die Meilen-Bestmarke hatte sich erst am Tag des ersten Fisher-Weltrekords dessen Landsmann Yared Nuguse (3:46,63) gesichert.