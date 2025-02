Leichtathletik: 16-Jährige sorgt für deutschen Paukenschlag

Mit Daryl Ndasi wächst ein großes Hürdentalent in Deutschland heran. Am Sonntag zeigt die 16-Jährige eindrucksvoll, welches Potenzial sie hat.

Mit Daryl Ndasi wächst ein großes Hürdentalent in Deutschland heran. Am Sonntag zeigt die 16-Jährige eindrucksvoll, welches Potenzial sie hat.

Nach Jahren der Stagnation tut sich im Hürdenlauf der Frauen in Deutschland etwas.

Bei den süddeutschen Meisterschaften in Karlsruhe setzte am Sonntag Daryl Ndasi den Glanzpunkt, als sie über 60 Meter Hürden in 8,14 Sekunden mit riesigem Vorsprung vor ihren Konkurrentinnen gewann. Den Vorlauf hatte sie mit 8,22 Sekunden für sich entschieden.