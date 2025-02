Leichtathletik-DM findet bei den "Finals" in Dresden statt

Die Leichtathletik-DM findet im Rahmen der „Finals 2025“ in Dresden statt. Dies gab der Deutsche Leichtathletik-Verband am Samstag während der Hallen-DM in Dortmund bekannt. Im Heinz-Steyer-Stadion der sächsischen Landeshauptstadt geht es vom 31. Juli bis zum 3. August unter anderem um die Tickets für die Weltmeisterschaften im September in Tokio.