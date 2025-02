Nur ein Krampf: Lückenkemper verzichtet und gibt Entwarnung

Deutschlands Topsprinterin hat sich in Düsseldorf offenbar nicht verletzt, Owen Ansah wird Vierter.

Deutschlands Topsprinterin Gina Lückenkemper hat bei ISTAF Indoor in Düsseldorf angeschlagen auf das Finale über 60 m verzichtet, die 28-Jährige hat sich offenbar aber nicht verletzt.

Im Vorlauf habe sie „leider kurz vor der Ziellinie einen Krampf bekommen“ im Oberschenkel, dabei aber gerade noch „rechtzeitig die Bremse gezogen“, sagte Lückenkemper am Sportschau -Mikrofon.

Auf das Finale zu verzichten sei eine „reine Vorsichtsmaßnahme“ gewesen, auch um ihren Start am kommenden Freitag in Berlin nicht zu gefährden: „Wir gehen nicht davon aus, dass da irgendwie was groß kaputt gegangen ist oder so.“