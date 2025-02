Olympiasiegerin Ogunleye immer besser in Form

Die Kugelstoßerin steigert sich in Düsseldorf auf 19,78 m und zeigt den drittbesten Wettkampf ihrer Karriere.

Die Kugelstoßerin steigert sich in Düsseldorf auf 19,78 m und zeigt den drittbesten Wettkampf ihrer Karriere.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye kommt immer besser in Form. Die Mannheimerin steigerte ihre Saisonbestleistung am Sonntag beim ISTAF Indoor in Düsseldorf auf 19,78 m und legte damit den drittbesten Wettkampf ihrer Karriere hin.