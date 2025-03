Leichtathletik-Superstar zieht gegen Vater vor Gericht

Der zweimalige Leichtathletik -Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen (24) hat im Prozess gegen seinen Vater ausgesagt und erwartbar Vorwürfe erhoben. „Meine Erziehung war sehr von Angst geprägt“, sagte Ingebrigtsen laut der norwegischen Zeitung Verdens Gang vor Gericht. „Alles wurde kontrolliert und für mich entschieden. Eine enorme Menge an Manipulation“, ergänzte er. Ingebrigtsen erklärte, dass er als Schuljunge nicht zu Partys gehen durfte und als Teenager dazu gezwungen wurde, zwei- bis dreimal am Tag zu trainieren.

Bereits am Montag wurde die Anklage im Bezirksgericht Sandnes im Südwesten Norwegens verlesen. Dabei erklärte der Anwalt des 59-jährigen Gjert Ingebrigtsen vor Gericht, dass sein Mandant die schweren Vorwürfe zurückweise.

Jakob Ingebrigtsen beschrieb seinen Vater vor Gericht mit den Worten: „In der Zeit als ich jünger war, zwischen fünf und elf Jahren, würde ich ihn als nervös, neurotisch und unsicher beschreiben. Extrem kontrollierend. Er hatte viel Angst und Unsicherheit in sich, was sich in Wut und Aggression gegenüber den Menschen um ihn herum verwandelte.“