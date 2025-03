Hallen-EM: Dreispringer Heß holt Silber

Dreispringer Max Heß hat seine Podestserie fortgesetzt und sich bei der Hallen-EM in Apeldoorn die Silbermedaille gesichert. Der Chemnitzer, als Bester der Meldeliste nach Apeldoorn gereist, steigerte seine eigene Weltjahresbestleistung am Samstagabend zunächst auf 17,43 m, musste sich am Ende aber Andy Diaz Hernandez geschlagen geben. Der Italiener konterte Heß' besten Versuch im fünften Durchgang mit einem Satz auf 17,71.