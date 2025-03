Hallen-EM: Hürdensprinterin Meier Sechste - Farken stürzt

Die deutschen Leichtathleten haben ihre zwei kleinen Medaillenchancen am zweiten Tag der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn nicht nutzen können. Hürdensprinterin Marlene Meier (Leverkusen) lief im Finale über 60 m Hürden in 8,04 Sekunden auf den sechsten Platz.

Am Vormittag war Weitsprung-Star Malaika Mihambo souverän in ihre Titel-Mission gestartet. Die Tokio-Olympiasiegerin zog mit 6,68 m in das Finale am Samstag (20.29 Uhr/eurovisionsport.com) ein. Auch Dreispringer Max Heß kam ohne Probleme weiter. Der 28-Jährige aus Chemnitz, derzeit mit 17,41 m Führender der Weltjahresbestenliste, benötigte mit 16,72 m ebenfalls nur einen Sprung.