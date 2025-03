Hallen-EM: Mihambo souverän im Finale - Aus für Kolberg

Weitsprung-Star Malaika Mihambo ist souverän in die Titel-Mission bei der Hallen-EM gestartet. Die Tokio-Olympiasiegerin zog mit 6,68 m in das Finale am Samstag (20.29 Uhr) ein.

Im Februar hatte sich Mihambo bei einem Meeting in Karlsruhe bereits in Bestform präsentiert, dort hatte sie sich mit 7,07 m an die Spitze der Weltjahresbestenliste gesetzt und kann nun auf ihren ersten Titel in der Halle hoffen. „Es wäre schön, wenn es jetzt klappen könnte, und ich werde mein Bestes geben“, hatte Mihambo im Vorfeld der Wettkämpfe im SID-Interview gesagt.