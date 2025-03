Krasse Steigerung! Deutscher Teenager sorgt für Aufsehen

Nova Kienast sorgt weiterhin für Aufsehen. Die erst 17 Jahre alte Hammerwerferin verbessert gleich in ihrem ersten Wettkampf des Jahres den deutschen U20-Rekord.

Nova Kienast sorgt weiterhin für Aufsehen. Die erst 17 Jahre alte Hammerwerferin verbessert gleich in ihrem ersten Wettkampf des Jahres den deutschen U20-Rekord.

Gleich in ihrem ersten Wettkampf 2025 verbesserte Kienast bei einem Meeting in Kamloops, British Columbia (Kanada) den deutschen U-20-Rekord auf 68,54 Meter. Die alte Bestmarke von Bianca Achilles, aufgestellt am 25. September 1999, überbot die Dritte der U18-EM um 14 Zentimeter.