Leichtathletik: Eine Sport-Legende, die Grenzen überwand

Dana Zatopkova war eine Sport-Legende mit zahlreichen Facetten. Insbesondere ein Tag, an dem auch ihr berühmter Ehemann reüssierte, überstrahlt ihre Karriere.

Im Jahr 1952 sorgte eine der größten Sternstunden der Sportgeschichte der Tschechoslowakei für Gänsehaut. In den Hauptrollen befand sich das legendäre Leichtathletik -Ehepaar Dana Zatopkova und Emil Zatopek .

Mit ihren Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen haben sich beide innerhalb von einer Stunde auch über den Tod hinaus unsterblich gemacht. Während Zatopek bereits im Jahr 2000 an den Folgen eines Schlaganfalls starb, endete das Leben von Zatopkova heute vor fünf Jahren, am 13. März 2020.

Bis zum Jahr 2018 nahm die Sport-Ikone am öffentlichen Leben teil und war ein gerngesehener Gast bei Leichtathletik-Veranstaltungen und Ehrungen. Wo immer die erfolgreiche Olympionikin auftauchte, zog sie die Menschen mit ihrem bewegten Leben und ihrer großen Persönlichkeit in einen Bann.

Ein tschechoslowakisches Ehepaar schreibt Sportgeschichte

Die in Karvina, der mährisch-schlesischen Region im Osten des heutigen Tschechiens, geborene Zatopkova begeisterte sich schon in jungen Jahren für den Sport und widmete sich dem Handball, ehe sie zur Leichtathletik fand. Hier traf sie auch auf Langstreckenläufer Emil Zatopek, den sie im Jahr 1948 heiratete. Beide vereinte aber nicht nur die Ehe, sondern kurioserweise auch der identische Geburtstag und grandiose Erfolge, die sie zum Teil gemeinsam feiern durften.

Kurz zuvor hatte sich ihr Mann Gold im 5.000-Meter-Lauf abgeholt. „Nach seiner Siegerehrung sagte ich ihm, du musst mir die Medaille leihen, sie wird mir Glück bringen. Er gab mir die Medaille in die Hand und ich ging zu meinem Wettkampf. Gleich mit dem ersten Wurf über 50 Meter habe ich den olympischen Rekord geschafft und gesiegt“, erinnerte sich Zatopkova laut dem Tschechischen Rundfunk .

Besondere Beziehung zu Deutschland: Zatopeks überwinden Grenzen

Eine herausfordernde Situation für Zatopkova, deren Vater zwei Jahre in verschiedenen Konzentrationslagern inhaftiert war und überlebte. Dies hielt das Ehepaar aber nicht davon ab, froh über die Teilnahme der Deutschen zu sein und eine lebenslange Freundschaft zu Herbert Schade aus Solingen zu schließen, der über die 5.000 Meter Bronze gewann. Ein klares Beispiel dafür, dass der Sport Grenzen überwinden kann, wenn man sich nur darauf einlässt.

„Wir waren Gegner, aber auf der Aschenbahn sehr gute Freunde. Und muss ich sagen, dass die Freundschaft im Sport höher steht als all die Medaillen und Diplome“, verdeutlichte Emil Zatopek einst. Eine Einstellung, die auch seine Ehefrau an den Tag legte.

„Menschen können große Verwüstungen anrichten, aber diese darf man nicht in die eigene Seele eindringen lassen. Es ist besser, zu vergeben“, schilderte Zatopkova im Jahr 2016 im WDR-Magazin „Sport inside“. Die Zatopeks waren folgerichtig oft in Solingen zu Besuch und bei Sportveranstaltungen in ganz Deutschland zu Gast.