Leichtathletik: Einführung von Wangenabstrichtests

World Athletics will mit weiteren Maßnahmen für die "Integrität des Frauensports" sorgen.

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics (WA) verschärft weiter sein Vorgehen, um für die „Integrität des Frauensports“ zu sorgen. Das WA-Council beschloss am Dienstag die Einführung eines Wangenabstrichtests zur Feststellung der biologischen Zugehörigkeit einer Athletin bzw. eines Athleten. Verbandspräsident Sebastian Coe bezeichnete die Entscheidung des Gremiums als „wirklich wichtigen Schritt zum Schutz der Frauen“.

Man wolle „nicht nur über die Integrität des Frauensports sprechen, sondern sie tatsächlich garantieren“, hatte der 68-jährige Brite am vergangenen Wochenende bei einer Pressekonferenz am Rande der Hallen-Weltmeisterschaften in Nanjing/China gesagt: „Wir halten dies für einen wirklich wichtigen Weg, Vertrauen zu schaffen und den absoluten Fokus auf die Integrität des Wettkampfs aufrechtzuerhalten.“