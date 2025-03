Mihambo nach EM-Bronze: "Lässt einen zähneknirschend zurück"

Den Höhepunkt ihrer Hallen-Saison hatte sich Malaika Mihambo „ganz anders vorgestellt“. Irgendwie erfolgreicher. An ihr Leistungslimit kam die Weitsprung-Olympiasiegerin von Tokio bei der EM in Apeldoorn aber nicht heran, und „das lässt einen zähneknirschend zurück“, gab die 31-Jährige von der LG Kurpfalz bei leichtathletik.de zu.

Mihambo: Hätte noch einen Sprung gebraucht

In einem spannenden Wettkampf hatte sich die Weltjahresbeste (7,07) am Samstag in ihrem letzten Versuch aufs Treppchen gerettet. Zur Europameisterin krönte sich die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,94, Annik Kälin aus der Schweiz wurde Zweite (6,90). Mihambo muss damit weiter auf ihren ersten internationalen Titel in der Halle warten, EM-Silber vor vier Jahren bleibt ihr bestes Ergebnis.