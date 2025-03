Leichtathletik: Sensation! Deutscher Rekord gebrochen

Der deutsche Leichtathlet Till Steinforth hat bei der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn in einem Krimi die Bronzemedaille gewonnen. Der gebürtige Magdeburger behauptete am zweiten Wettkampftag den dritten Platz und musste sich mit 6388 Punkten am Ende nur dem neuen Europameister Sander Skotheim (Norwegen/6558) und dem Schweizer Simon Ehammer (6506) geschlagen geben. Lediglich acht Zähler trennten Steinforth am Ende vom undankbaren vierten Rang.