Dank Flunkerei zur DDR-Ikone - sie wuchs über sich hinaus

Rosemarie Ackermann hat mit ihrem historischen Sprung über zwei Meter im Jahr 1977 unvergessliche Spuren in der Sportgeschichte hinterlassen. Am 4. April 2025 feiert sie ihren 73. Geburtstag.

Der Sprung in die sportliche Unsterblichkeit begann mit einer kleinen Schummelei. „Ich war in Wirklichkeit nur 1,73,5 Meter groß, aber ich habe damals 1,75 Meter angegeben, weil das die Mindestgröße für die Hochsprung-Karriere in der DDR war“, gestand Rosemarie Ackermann einst dem SID.