Diamond League: Duplantis gewinnt in Xiamen

Der Olympiasieger hatte erst Anfang März beim All Star Perche Vault im französischen Clermont-Ferrand seinen eigenen Weltrekord auf 6,27 m verbessert. In Xiamen scheiterte Duplantis nun aber mit allen drei Versuchen an 6,01 m.

Bei der diesjährigen Diamond League stehen insgesamt 15 Stationen auf dem Programm. In Zürich werden am 27. und 28. August die Gesamtsieger in 32 Disziplinen gekürt. Insgesamt werden 9,24 Millionen US-Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet, so viel wie nie zuvor. Als Nächstes macht die Serie am 3. Mai in Shanghai (China) Halt.