Die Tragödie eines besonderen deutschen Leichtathletik-Helden

Eine besondere Familiengeschichte

Vater Erich Beyer arbeitete als Technischer Zeichner und hatte als Kugelstoßer an der Qualifikation für die 1940 ursprünglich in Tokio geplanten Olympischen Spiele teilgenommen, die aufgrund des Zweiten Weltkriegs nicht stattfand.

Sein Sohn schlug in der Folge ebenfalls eine sportliche Laufbahn ein, trainiert von seinem Vater. Und Beyer stellte sich dabei außerordentlich gut an. Innerhalb nur eines Jahres gelang dem Hammerwerfer der Sprung in die absolute Weltspitze.

Sensations-Coup bei Olympia 1964

Kurze Karriere als Schauspieler

Regisseur Harald Reinl und der legendäre Filmproduzent Artur Brauner engagierten Beyer trotz fehlender Schauspielerfahrung, um einen deutschen Helden-Mythos zu verkörpern: Er bekam in der Kinoproduktion „Die Nibelungen“ die Hauptrolle des am Ende vom tragischen Schicksal heimgesuchten Drachentöters Siegfried.

National lange das Maß der Dinge

In seiner Kernkompetenz Hammerwerfen feierte Beyer weiter Erfolge und blieb national lange das Maß der Dinge. Nach seiner Olympia-Medaille wurde er achtmal in Folge Deutscher Meister.

International dagegen performte er wechselhaft. Bei Olympia 1968 in Mexiko scheiterte er überraschend schon in der Qualifikation, 1971 gewann er aber Gold bei der Europameisterschaft - mit Hilfe der damals innovativen Idee, beim Abwurf eine vierte Umdrehung einzulegen.

Nach dem Ende seiner professionellen Sportlerlaufbahn orientierte er sich beruflich mit Erfolg um. So leitete er unter anderem die Therapie-Abteilung in einem Reha-Zentrum, betrieb mehrere Sportartikelgeschäfte und handelte mit historischen Häusern.

Ein tragisches Ende: Beyer starb wie sein Vater

Am 15. April 1993 schockierte die Nachricht von Beyers frühem Tod die Leichtathletik-Gemeinde: Beyer hatte sich am Tag nach seinem 48. Geburtstag in einem Türkei-Urlaub nahe Antalya zum Tennisspielen verabredet. Während des Matches brach Beyer zusammen und starb noch auf dem Platz an den Folgen eines Herzinfarkts.