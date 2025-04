Duell Blech gegen Blut: China-Roboter geben Halbmarathon-Debüt

In Peking treten Humanoiden gegen echte Läufer an - und sind (noch) chancenlos.

Beim Halbmarathon in Chinas Hauptstadt Peking mischten sich am Samstagmorgen Dutzende Roboter auf zwei „Beinen“ unter Tausende Läufer - und trotteten ihren Vorbildern weit hinterher.

Schnellster Roboter braucht über 2:40 Stunden

Das Team hatte den Roboter mit Daten echter Spitzenläufer gefüttert. „So wollten wir in Sachen Kadenz, Schrittlänge und anderer Parameter möglichst nah an Profiläufer herankommen“, sagte Tang.

Mit dem Zwischenerfolg wollen sich Tang und Co. nicht zufriedengeben. Chinas investiert reichlich in die Entwicklung künstlicher Intelligenz - in Software wie in Hardware. Auch am „Beijing Humanoid Robot Innovation Center“ ist der Staat beteiligt.