Duplantis nächstes Ziel: Gartenrekord verbessern

Der Stab-Weltrekordler hat früher auf der Anlage hinter dem Elternhaus trainiert - jetzt will er sich auch dort steigern.

Armand Duplantis hat im Stabhochsprung alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Also geht Schwedens Weltrekordler zu den Anfängen zurück: "Mondo" hat sich eine neue Bestmarke auf der mit seinem Vater gebauten Anlage im Garten des Elternhauses vorgenommen.

"Ich denke, ich bin da schon so 5,25 m hochgesprungen, da war ich 15. Ich habe schon mit meinem Vater darüber geredet. Wir müssen da das Setup ein bisschen ändern, damit es höher gehen kann", sagte der 25-Jährige am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid.