Er wurde nur 36: Der rätselhafte Tod eines Olympia-Helden

Samson Kitur bescherte Kenia bei Olympia in Barcelona und der WM in Stuttgart drei Sternstunden. 2003 starb der 400-Meter-Spezialist mit nur 36 Jahren.

Thomas Schönlebe hat Samson Kitur in schlechter Erinnerung.

Kitur schnappte deutscher Staffel bei WM 1993 Silber weg

Es war der 22. August 1993, bei der Leichtathletik-WM im Gottlieb-Daimler-Stadion von Stuttgart stand das Finale der 4x400-Meter-Staffel an.

Das US-Team mit Superstar Michael Johnson als Schlussläufer war nicht zu schlagen, aber das deutsche Quartett mit Rico Lieder, Karsten Just, Olaf Hense und Schönlebe war auf bestem Weg, dahinter Silber zu holen - doch dann kam Kitur.

Der beste 400-Meter-Läufer der Landesgeschichte

Samson Kitur wurde am 25. Februar 1966 in eine Läuferfamilie hineingeboren, seine älteren Brüder Simon und David nahmen als 400-Meter- (David) bzw. 400-Meter-Hürden-Läufer (Simon) bei Olympia teil.

Auch Samson spezialisierte sich - in der Mittel- und Langstrecken-Nation Kenia eher unüblich - auf die Stadionrunden-Distanz. Und wurde zum erfolgreichsten 400-Meter-Läufer, den seine Heimat je hervorbrachte.

Bei Olympia 1992 in Barcelona gewann Kitur Bronze hinter Sieger Quincy Watts und dessen US-Landsmann Steve Lewis – ebenfalls nach einem starken Schlussspurt, vor der letzten Kurve hatte Kitur noch auf Platz 7 gelegen. Es war die zweite Olympia-Medaille für Kenia in der Disziplin nach der von Julius Sang 1972 in München.