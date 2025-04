"Herausforderung": Wunderläufer Kiplimo vor Marathon-Debüt

Wenn jemand die magische Zwei-Stunden-Marke knacken kann, so wird es derzeit in der Marathon-Szene gesehen, dann wohl Jacob Kiplimo. Erst im Februar erschütterte der Wunderläufer die Sportwelt mit seinem Fabelweltrekord im Halbmarathon von Barcelona, nun plant der 24-Jährige aus Uganda den ganz großen Coup.

In London geht Kiplimo am Sonntag erstmals über die doppelte Distanz an den Start. „Der Marathon ist eine neue Herausforderung“, sagte er bescheiden, „ich werde mein Bestes geben. Ich will mein Rennen laufen und versuchen, eine gute Zeit zu erreichen. Schon ein Podestplatz wäre ein gutes Ergebnis.“