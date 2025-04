London-Marathon: Petros will deutschen Rekord zurück

Nach seinem deutschen Halbmarathon-Rekord in Berlin peilt Deutschlands Langstrecken-Läufer Amanal Petros die nächste nationale Bestmarke an - diesmal über die doppelte Distanz. „Mein Plan ist es, in jedem Wettkampf in die Top drei zu laufen. Wenn ich in einen Wettkampf gehe, will ich etwas Besseres herausholen. Und persönliche Bestzeit heißt in meinem Fall auch der deutsche Rekord, denn es sind nur zwei Sekunden Unterschied“, sagte Petros bei sport.de vor dem London-Marathon am Sonntag.