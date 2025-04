Marathon: Fitwi neuer deutscher Meister - Mayer siegt erneut

SID 06.04.2025 • 12:41 Uhr Bei den deutschen Meisterschaften siegen die neuen Champions ins Spitzenzeiten. Der Streckenrekord fiel aber nicht.

Samuel Fitwi breitete die Arme aus, von oben regnete es auf der Ziellinie Konfetti: Mit einer Spitzenzeit hat sich der deutsche Rekordhalter in Hannover den deutschen Meistertitel im Marathon gesichert. Fitwi siegte am Sonntag in 2:06:29 Stunden und lief sein drittschnellstes Rennen über die klassischen 42,195 km. Bei den Frauen verteidigte die Regensburgerin Domenika Mayer in 2:24:22 Stunden ihren Titel erfolgreich.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Ich wollte eigentlich Streckenrekord laufen, aber ich bin top zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe alles gegeben", sagte Fitwi in der ARD, der die letzten 17 Kilometer allein gegen den Wind laufen musste. Die Bestmarke in Hannover von Amanal Petros aus dem Vorjahr verpasste der 29-Jährige, der 2015 vor dem Krieg in Eritrea geflüchtet war, um 24 Sekunden. Den deutschen Rekord von 2:04:56 Stunden war Fitwi im Dezember 2024 in Valencia gelaufen.