Mihambo, Lückenkemper und Co. testen WM-Form beim ISTAF

Aufgrund des Termins der WM, die in diesem Jahr vom 13. bis 21. September in Tokio und damit später als gewohnt stattfindet, liegt das Event in der Hauptstadt mitten in der Saison. „Eine Woche vor den nationalen Meisterschaften werden viele Athletinnen und Athleten in absoluter Topform sein“, prognostizierte Lückenkemper mit Blick auf die deutschen Meisterschaften in Dresden (31. Juli bis 3. August).