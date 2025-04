Weltrekord-Wahnsinn - und ein Deutscher mittendrin!

Der Diskus-Weltrekord wird in neue Sphären gehoben. Ein Deutscher ist Zeuge - und haut selbst einen raus.

Der Diskus-Weltrekord wird in neue Sphären gehoben. Ein Deutscher ist Zeuge - und haut selbst einen raus.

Weltrekord-Wahnsinn im Diskus! Der Litauer Mykolas Alekna hat am Sonntag bei den Oklahoma Throw Series in Ramona gleich zwei Mal seine eigene Bestmarke gebrochen. „Alekna zerschmettert den Diskus-Weltrekord“, schrieb World Athletics.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Diesen hatte er vor einem Jahr ebenfalls in Ramona aufgestellt, wo die Windverhältnisse den Athleten in die Karten spielen. Damals brach Alekna den am längsten bestehenden Weltrekord des Deutschen Jürgen Schult von 1986.