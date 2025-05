91-Meter-Mann Weber: "Es kann noch mehr Gutes passieren"

Julian Weber musste sich nach dem ersehnten Eintritt in den Klub der 90-Meter-Werfer erst einmal kneifen. „Ich weiß nicht, was heute Abend passiert ist. Ich glaube, ich muss es mir ansehen. Ich habe mich einfach großartig gefühlt“, sagte der deutsche Speerwerfer, nachdem in Doha eine lange Wartezeit endlich ein Ende genommen hatte. Mit 91,06 m durchbrach der Mainzer als erst siebter Deutscher die 90-Meter-Schallmauer.

„Mit dem Wurf zum Sieg und den 90 Metern in der letzten Runde war es wirklich perfekt. Der Rückenwind hier in Doha ist ideal für uns Speerwerfer. Wenn man den richtigen Winkel trifft, fliegt der Speer einfach super“, sagte der Olympia-Sechste nach seinem bärenstarken Start ins WM-Jahr bei leichtathletik.de. Nachdem er bereits im fünften Durchgang mit 89,84 m seine drei Jahre alte Bestweite übertroffen hatte, schnappte Weber im letzten Durchgang dem indischen Olympia-Zweiten Neeraj Chopra (90,23) mit seiner Weltjahresbestleistung noch den Sieg weg.

Der ehemalige Europameister schrammte bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 als Vierter jeweils knapp am Podest vorbei, auch bei Olympia 2021 in Tokio und in Paris erfüllte sich der Traum von einer Medaille auf Weltniveau nicht. Nun soll bei der diesjährigen WM in Tokio (13. bis 21. September) eine weitere Durststrecke des Sportsoldaten enden.