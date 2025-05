Diamond League: Duplantis-Sieg mit nächster Flugshow

Über 5000 m kam Mohamed Abdilaahi (Köln) in persönlicher Jahresbestzeit von 13:05,21 Minuten als Sechster in Ziel. Im 200-m-Rennen belegte Jessica-Bianca Wessolly (Sindelfingen) in 23,32 Sekunden den siebten Platz.

Bei der Diamond League stehen in der angebrochenen WM-Saison insgesamt 15 Stationen auf dem Programm. In Zürich werden am 27. und 28. August die Gesamtsieger in 32 Disziplinen gekürt. Insgesamt wird eine Rekordsumme von 9,24 Millionen Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet. Die nächsten Wettkämpfe der Serie stehen am 16. Mai (Freitag) in Doha/Katar auf dem Programm.