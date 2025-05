Leichtathletik: Vier von fünf DLV-Staffel lösen WM-Ticket

Der deutsche Leichtathletik-Verband schickt vier Staffeln zu den Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September). Bei den World Relays, den Ausscheidungsrennen in Guangzhou/China, qualifizierten sich am Samstag die Männer und Frauen über 4x100 m sowie die Frauen über 4x400 m. Dazu löste am Sonntag auch die Mixed-Staffel über 4x400 m das WM-Ticket. Nur die 4x400-m-Staffel der Männer verpasste die Qualifikation.