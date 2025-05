Lückenkemper erwägt Doppelstart: "200 m erste große Liebe"

Der starke Auftritt in Florida macht Lust auf mehr - auch bei der WM in Tokio.

Die frühere 100-m-Europameisterin Gina Lückenkemper hat ihre Liebe zur doppelten Distanz wiederentdeckt und denkt über einen Doppelstart bei der WM in Tokio (13. bis 21. September) nach. „Wenn ich mich über 200 Meter qualifizieren sollte, würde ich einen Start bei den Weltmeisterschaften über 100 und 200 m auch definitiv nicht ausschließen“, sagte die 28-Jährige bei RTL und ntv.

Lückenkemper war zuletzt in Clermont (US-Bundesstaat Florida) starke 22,77 Sekunden gelaufen und bis auf eine Zehntel an ihre persönliche Bestzeit aus dem Jahr 2019 herangekommen. Schneller waren seit 2000 nur fünf deutsche Sprinterinnen, die Weltspitze ist aber ein ganzes Stück entfernt. Die WM-Norm liegt bei 22,57 Sekunden.

„Die 200 m sind so ein bisschen meine erste große Liebe gewesen in der Leichtathletik“, sagt Lückenkemper: „Zuletzt kam es leider dazu, dass ich die 200 Meter aufgrund von Verletzungen in den Vorbereitungen lange nicht mehr anständig vorbereiten konnte und dadurch dann auch im Wettkampf nicht gelaufen bin.“