Leichtathletik: Sprint-Star spricht nach Festnahme

„Auch wenn es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, steht meine Festnahme nicht im Zusammenhang mit einer Straftat. Sie ist vielmehr auf meine Entscheidung zurückzuführen, in Erwartung der Anwesenheit meines Anwalts zu schweigen“, so der Amerikaner.

Kerley machte mehrfach Schlagzeilen

Kerley war am Donnerstag in Florida wegen des Verdachts der Körperverletzung festgenommen worden. Der Weltmeister von 2022 sollte am Wochenende eigentlich beim Grand Slam Track Meeting in Miami antreten, der zweiten Veranstaltung der neuen Serie von Michael Johnson. Wegen der Festnahme kam es dazu aber nicht. Mehrere Medien berichteten, er habe seine Ex-Freundin, die amerikanische Hürdenläuferin Alaysha Johnson, geschlagen.