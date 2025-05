Schallmauer durchbrochen! Deutscher mit Leichtathletik-Paukenschlag

Webers bisheriger Karrierebestwert aus dem Jahr 2022 lag bei 89,54 m. Der Europameister von 2022 will bei der diesjährigen WM in Tokio (13. bis 21. September) endlich seine erste Medaille auf Weltniveau gewinnen. Weber schrammte in der Vergangenheit bei Olympia und Weltmeisterschaften mehrfach nur hauchdünn am Podium vorbei.

Auch im Sprint fällt eine Weltjahresbestzeit

Bei der Diamond League stehen in der angebrochenen WM-Saison insgesamt 15 Stationen auf dem Programm. In Zürich werden am 27. und 28. August die Gesamtsieger in 32 Disziplinen gekürt. Insgesamt wird eine Rekordsumme von 9,24 Millionen Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet. Die vierte Station findet am 25. Mai in der marrokanischen Hauptstadt Rabat statt.