Tod mit 60: Trauer um früheren Weltklasse-Kugelstoßer

Karsten Stolz: Seine größten Erfolge

Stolz wurde zwischen 1984 und 1990 fünfmal Deutscher Meister im Freien sowie viermal in der Halle. Seine persönliche Bestleistung von 21,15 m stellte er am 18. September 1988 in Essen auf – sie hätte bei den Olympischen Spielen in Seoul im selben Jahr für Platz vier gereicht.