"Wichtiger als Medaille": Weber befreit nach 90-Meter-Wurf

Beste Voraussetzungen für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im September in Tokio. "Mein Ziel ist, bei der Weltmeisterschaft natürlich ganz vorne dabei zu sein. Das war die letzten Jahre nicht anders. Aber ich will nicht viel über Medaillen reden", erklärte Weber, der in der Vergangenheit oft knapp an Edelmetall vorbeischrammte – Vierter bei den Olympischen Spielen in Tokio, Vierter bei der WM in Eugene. Dieses Jahr soll das anders werden. "Jetzt bin ich noch mal stärker drauf, die Technik ist noch besser. Und es ist immer noch viel Potenzial da", so Weber.