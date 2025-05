World Relays: Zwei DLV-Staffeln lösen vorzeitig das WM-Ticket

SID 10.05.2025 • 16:05 Uhr Die 4x100-m-Staffel um 9,99-Sekunden-Mann Owen Ansah hat die Pflicht erfüllt - ebenso wie die Frauen über die Stadionrunde.

Die deutsche 4x100-m-Staffel um 9,99-Sekunden-Mann Owen Ansah und die 4x400-m-Frauenstaffel haben vorzeitig das Ticket für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) gelöst. Bei den World Relays in Guangzhou/China belegte das Quartett Kevin Kranz, Owen Ansah, Yannick Wolf und Lucas Ansah-Peprah in 38,33 Sekunden in seinem Vorlauf den für die frühzeitige Qualifikation nötigen zweiten Platz. Bei der Frauen-Staffel über die Stadionrunde wurden Skadi Schier, Johanna Martin, Mona Meyer und Eileen Demes ebenfalls Zweite.

Nachsitzen für die WM-Fahrkarte muss nach Rang drei im Vorlauf die Staffel der Frauen über 4x100 m, die ohne Gina Lückenkemper antritt. Mit der Ex-Europameisterin hatten die DLV-Frauen in Paris Olympia-Bronze in der Staffel gewonnen. Auch die Mixed-Staffel über 4x400 m muss nach Platz vier die zweite Chance am Sonntag wahrnehmen.

In Guangzhou qualifizieren sich über 4x100 m (Männer und Frauen) sowie über 4x400 m (Männer, Frauen und Mixed) 14 Nationen für die WM. In vier Vorläufen sichern sich die jeweiligen Top zwei ein Direktticket ins Finale der World Relays und zugleich das WM-Ticket. In einer zweiten Quali-Runde am Sonntag (ab 13.34 Uhr/MESZ) treten in drei Läufen alle Staffeln an, die den Finaleinzug verpasst haben - davon qualifizieren sich erneut zwei Teams pro Lauf für Tokio.