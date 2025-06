1500 m: Rekordhalter Farken „kann noch deutlich schneller“

Der neue deutsche Rekordhalter Robert Farken will sich mit seiner frischen Bestmarke über 1500 Meter nicht zufriedengeben. „Es war erst der Saison-Einstieg, ich glaube, ich kann dieses Jahr noch deutlich schneller laufen und den Rekord noch ein bisschen nach unten schrauben“, sagte der Mittelstreckler am Samstag der Sportschau: „Mal sehen, wie lange er dann bestehen wird.“

Beim Diamond-League-Meeting in Rom hatte Farken am Freitagabend die fast 45 Jahre alte deutsche Bestmarke geknackt. Der Leipziger blieb in 3:30,80 Minuten fast eine Sekunde unter der Zeit von Thomas Wessinghage (3:31,58) vom 27. August 1980. „Der Rekord stand mehr als 40 Jahre, und es war sowieso an der Zeit“, sagte der 27-Jährige: „Aber es war auch für mich persönlich Zeit. Ich hatte den Rekord in den vergangenen Jahren immer irgendwie im Hinterkopf.“