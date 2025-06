Der verzweifelte Kampf eines früheren Dominators

Seit fast vier Jahren kämpft Speerwurf-Ass Johannes Vetter nun schon um seine Form. Nach seinem gescheiterten Comeback-Versuch Anfang Juni spricht der 32-Jährige bei SPORT1 darüber, wie er doch noch zu alter Stärke finden will. An einen Rücktritt denkt Vetter nicht.

Seit fast vier Jahren kämpft Speerwurf-Ass Johannes Vetter nun schon um seine Form. Nach seinem gescheiterten Comeback-Versuch Anfang Juni spricht der 32-Jährige bei SPORT1 darüber, wie er doch noch zu alter Stärke finden will. An einen Rücktritt denkt Vetter nicht.

Als Johannes Vetter am 1. Juni in Offenburg die Speere auspackte, um nach fast einem Jahr sein sehnlichst erwartetes Comeback zu geben, zogen dunkle Regenwolken auf und verhinderten einen pünktlichen Start des Wettkampfes.

Johannes Vetter: Ich war vorsichtig optimistisch. Im Training lief es in der Woche zuvor eigentlich ganz okay, entsprechend hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Es war allerdings so, dass ich in dieser Woche zum ersten Mal wieder richtig aus dem Anlauf werfen konnte. Das konnte ich davor nicht, weil der Körper durch die Anpassungsprozesse ständig reagiert hat.