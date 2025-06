Diamond League: Speerwerfer Weber Zweiter in Paris

Julian Weber muss sich in Paris geschlagen geben.

Speerwerfer Julian Weber hat beim Diamond-League-Meeting in Paris den ersten leichten Dämpfer des Jahres kassiert. Der deutsche Meister kam am Freitagabend in seinem ersten Versuch auf 87,88 m und musste sich als Zweiter dem Tokio-Olympiasieger Neeraj Chopra (Indien/88,16) geschlagen geben.