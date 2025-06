Herz-Tod mit 28: Tragödie um frühere Leichtathletik-Hoffnung

Kipsang erlitt am vergangenen Freitag in der Kleinstadt Puyallup im US-Bundesstaat Washington einen Herzinfarkt, dem er am Dienstag erlag, wie auf einer GoFundMe-Seite erklärt wird, in der Spenden für seine Beerdigungskosten gesammelt werden. Sein ehemaliges College Alabama State bestätigte die Tragödie.