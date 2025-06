Mihambo und Ogunleye führen deutsches Aufgebot bei Team-EM an

Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye führen 45-köpfige deutsche Team an.

Die Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye werden das deutsche Leichtathletik-Aufgebot bei der Team-EM in Madrid anführen. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Dienstag mitteilte, wird das deutsche Team vom 26. bis 29. Juni mit 45 Athletinnen und Athleten an den Start gehen.